Au Tavini, le débat Géros-Brotherson a bien eu lieu

Tahiti, le 15 mars 2023 – Le conseil fédéral du Tavini a été le théâtre mardi soir à Faa'a d'une déclaration de candidature d'Antony Géros face à Moetai Brotherson pour briguer la présidence du Pays. Candidature retoquée par le conseil fédéral et qui ne devrait même pas être discutée samedi.



À quatre jours de son congrès prévu samedi, le Tavini Huiraatira s'est réuni mardi soir en conseil fédéral à la permanence Te Hihi o Maramarama dans le quartier Tavararo à Faa'a. L'occasion notamment d'annoncer les têtes de sections de la liste pour les prochaines élections territoriales des 16 et 30 avril. Liste qui devrait être dévoilée intégralement samedi matin sur le motu Ovini.



Sans surprise, le leader du parti indépendantiste et tāvana de Faa'a, Oscar Temaru, mènera la liste depuis la section 3 (Faa'a, Punaauia). Sans surprise également, le numéro deux du parti et maire de Paea, Antony Géros, mènera la section 2 (Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara et Paea). Confirmation de la présence –plus inattendue– du député Moetai Brotherson à la tête de la section des îles Sous-le-Vent. Et petit coup de théâtre avec la section 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea) qui sera menée par le jeune député Temata'i Le Gayic, préféré à Minarii Galenon. De sources internes au parti, la représentante à l'assemblée a longtemps fait office de favorite jusqu'à ce qu'une “pétition” diffusée au sein du Tavini ne plébiscite le vainqueur des législatives de 2022.



Géros-Brotherson



Mais plus important, le conseil fédéral de mardi soir a été l'occasion d'un débat –déjà tué dans l'œuf à l'heure où nous publions– sur le choix du futur candidat du Tavini à la présidence du Pays en cas de victoire aux territoriales. En effet, le député Moetai Brotherson a annoncé il y a quelques jours chez nos confrères de Polynésie la 1ère sa candidature pour ce poste. Depuis, le Tavini est resté discret sur cette question. Et pour cause. En l'absence de Moetai Brotherson, retenu à l'Assemblée nationale à Paris, Antony Géros a proposé mardi soir sa candidature face à celle du député pour le poste de président du Pays. Malaise palpable à Tavararo.



“L'année dernière, il avait déjà été question que Moetai prenne la présidence. Mais Tony était finalement apparu comme le candidat plus naturel pour le poste. Même Moetai était d'accord”, raconte un cadre du parti présent mardi soir. “Mais cette décision n'a pas été arrêtée. Tony a trop attendu la décision d'Oscar, qui était préoccupé par son procès pour Radio Tefana. Et finalement, aucune décision n'a été prise jusqu'à ces dernières semaines. Ensuite, il fallait prendre une décision. Et c'est vrai que l'annonce de Moetai a un peu surpris tout le monde.” Un autre proche du Tavini affirme qu'Antony Géros était tout à fait disposé ces derniers jours à accepter ce rôle central de Moetai Brotherson dans la campagne des territoriales. Et ce serait donc poussé par des membres “historiques” du Tavini qu'il aurait tenté sa chance mardi en conseil fédéral, en tant que numéro deux du parti.



Sauf que mardi soir, ce même conseil fédéral s'est ensuite majoritairement prononcé pour soutenir la candidature de Moetai Brotherson. Oscar Temaru en a pris acte. Comme Antony Géros. Et le leader du parti indépendantiste a annoncé au conseil fédéral qu'il rendrait sa décision officielle samedi lors du congrès. “Normalement ce sera réglé avant samedi, j'espère qu'on ne va pas se taper sur la gueule”, s'amusait-on mercredi au sein du parti, avec une analyse froide de l'enjeu politique. “La question, c'est est-ce qu'on veut gagner les élections ou non ? Moetai ratisse beaucoup plus large. Et puis, c'est certain que dans les débats, il n'est pas mauvais.” Pour ce débat avec Antony Géros en tous cas, il n'a même pas eu besoin d'être présent pour l'emporter.



Rédigé par Vaite Urari-Pambrun et Antoine Samoyeau le Mercredi 15 Mars 2023 à 21:16