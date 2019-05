PAPEETE, 26 mai 2019 - La réaction d'Edouard Fritch, le président du Tapura Huiraatira, après le score totalisé par la liste soutenue par son parti aux élections européennes.



Quel regard portez-vous sur le scrutin des européennes en Polynésie ?

On constate avec satisfaction une augmentation de la participation par rapport aux dernières élections européennes, à 22,2 % contre 14,9 % en 2014. C’est une augmentation importante. Mais c’est vrai que ce taux global est encore insuffisant à mon sens. Nous sommes convaincus qu’avec une meilleure pédagogie et plus de temps pour cette campagne, nous aurions pu mobiliser plus d’électeurs pour ce scrutin.



Les résultats, tels que vous les avez analysés dans le détail, ils vous donnent de l’espoir pour les élections communales ?

Bien sûr que l’on ne peut pas regarder les résultats actuels sans penser au prochain scrutin. Mais attention de ne pas confondre les types d’élections. Aujourd’hui, les maires ont suivi les consignes de la majorité. J’ai appelé les maires à soutenir Tearii Alpha sur la liste de La République en Marche. L’expression des résultats nous permet de voir quels sont les maires dont les populations n’ont pas suivi. Et je pense que ce phénomène est plutôt du côté de l’opposition. Au Tapura Huiraatira, nous avons gagné dans pratiquement toutes nos communes.



Cela vous met en confiance pour la suite ?

Je crois que les maires apprécient le changement de gouvernance que nous avons mis en place depuis 2014. Certains maires auraient pu ne pas être suivis par leur population. Aujourd’hui, force est de constater que nous sommes en harmonie.

Oui, je suis confiant pour les municipales. Je puis vous dire que pour ce qui concerne les communes, le Tapura s’est engagé à ne pas se mêler des organisations mises en place localement. Les maires ont une autonomie totale pour constituer leur liste et partir aux élections. Nous n’interviendrons que dans le cas où il y a besoin d’arbitrage.