Au Groenland, les ours polaires contraints de s'adapter à cause du réchauffement climatique

Copenhague, Danemark | AFP | mercredi 29/11/2023 - Au Groenland, avec le changement climatique qui les contraint à adapter drastiquement leur régime alimentaire et leur habitat, les ours polaires montrent une flexibilité importante, selon une équipe de chercheurs de l'Université de Copenhague.



Une étude des génomes de spécimens de ces prédateurs arctiques a montré que depuis la fin du dernier âge de glace, il y a quelque 12.000 ans, "quand les températures ont augmenté, la banquise a diminué, ce qui a réduit l'habitat des ours polaires et les a contraints à se déplacer plus au nord", a expliqué mercredi à l'AFP Michael Westbury, co-auteur d'une étude sur le sujet publiée dans la revue "Science Advances".



Au début de la période interglaciaire, la hausse des températures avait en outre engendré une baisse de la population des ours, a-t-il relevé.



Toutefois, malgré les inquiétudes pour la survie de ces carnivores - cette espèce est classée parmi les populations vulnérables face au changement climatique depuis 1982 - "les ours polaires vont relativement bien", a estimé le maitre de conférence à l'Université de Copenhague.



"Ils pourraient être plus adaptables qu'on le pensait auparavant (...) c'est plutôt une surprise", a-t-il ajouté.



Récemment des scientifiques ont identifié une nouvelle population d'ours polaires dans le sud-est du Groenland, qui utilise les morceaux de glace se détachant des glaciers d'eau douce de la région alors qu’habituellement les prédateurs utilisent la banquise, qui fond comme peau de chagrin, pour chasser les phoques, leur proie de prédilection.



Ces mammifères, dont la morphologie est différente de ceux de l'ouest du Groenland, ne vivent pas dans des conditions idéales, a souligné M. Westbury mais "ils peuvent adapter leur nourriture et ça mène à d'autres changements".



L'actuelle accélération du réchauffement climatique place toutefois les animaux dans une situation inédite.



"D'après les projections, ils devraient être obligés d'aller de plus en plus au nord mais à un moment ou il n'y aura nulle part où aller, cela pourrait être très néfaste", a insisté le chercheur.



Une situation d'autant plus compliquée pour les ours polaires que le réchauffement lié à l'action humaine est beaucoup plus rapide qu'auparavant et leur laisse moins de temps pour adapter et modifier leur comportement.

le Jeudi 30 Novembre 2023 à 05:31 | Lu 100 fois