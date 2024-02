Au Groenland, la naissance d'îles à cause du réchauffement climatique

Copenhague, Danemark | AFP | mardi 06/02/2024 - Principalement causée par le réchauffement climatique, la fonte de la calotte glacière au Groenland est à l'origine de la hausse du niveau des sols de l'immense île arctique et de la création de nouveaux îlots, a indiqué mardi l'université technique du Danemark (DTU).



"En raison de la perte de masse à travers le Groenland, la terre s'élève", a expliqué à l'AFP un chercheur de DTU, Danjal Longfors Berg, principal auteur d'une étude publiée dans la revue "Geophysical Research Letters".



Selon les scientifiques danois, la roche mère au Groenland s'est élevée en moyenne de 20 cm au cours des 10 dernières années, de 2013 à 2023, un phénomène "alarmant", a-t-il ajouté.



La hausse du niveau du sol est cependant moins importante si l'on s'éloigne d'un glacier actif.



Mesuré par 61 stations GPS situées le long des côtes, le soulèvement, qui pourrait atteindre deux mètres par siècle, dévoile aussi de nouveaux îlots autour du territoire autonome danois vaste de 2,2 millions de km2.



"Au Groenland, la terre mère s'élève plus vite que la hausse du niveau de l'océan et à certains endroits, lorsque la terre s'élève, elle dépasse le niveau de la mer, et nous avons alors ces nouvelles îles", a dit M. Longfors Berg.



A terme, "la superficie totale du Groenland va augmenter (...). mais au début, c'est juste peut-être quelques pierres", a-t-il souligné.



D'après une étude publiée début 2023, la moitié des glaciers sur Terre sont condamnés à disparaître d'ici la fin du siècle à cause du changement climatique. Leur fonte contribue à la hausse du niveau des mers.



Au Groenland, "il y a certaines régions où toute cette masse perdue ne pourra jamais être retrouvée, même si nous avons eu un petit âge de glace", a affirmé le scientifique.

le Mardi 6 Février 2024 à 06:13 | Lu 41 fois