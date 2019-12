Au Chevalet réunit des artistes autour de l’environnement

TAHITI, le 12 décembre 2019 - Le thème de la dernière exposition de la galerie Au Chevalet est "Protégeons le fenua". Vingt-six artistes se sont exprimés sur les problèmes de pollution et les espèces protégées. Ils ont aussi fait du recyclage. Luria par exemple s’est inspirée du travail de Tony Cragg et Devienne a repris certaines de ses propres toiles.



Pas moins de 26 artistes ont répondu à l’invitation lancée par la galerie Au Chevalet. Ils ont été inspirés part le thème choisi, à savoir la protection du fenua en particulier et de l’environnement en général. Au total, ils ont créé 56 œuvres originales.



" En général, on choisi un thème d’actualité ", explicite Valérie Prokop de la galerie. " On essaie également de trouver quelque chose d’ouvert pour stimuler l’imagination de chacun, pour leur permettre de tester de nouveaux matériaux par exemple, d’expérimenter ."



Résultat : " on a de belles surprises ", se réjouit Valérie Prokop. Manutahi qui réalisait plutôt des peintures de coucher de soleil signe un oiseau coloré pour parler des espèces protégées.



Luria a intitulé un travail inspiré de Tony Cragg ‘Ūrina Vahine. Sculpteur britannique, Tony Cragg réalise de grandes compositions, des œuvres tout en volume. Il utilise également des objets que le monde industriel rejette.



Tafe a peint un thon, toujours à propos des espèces protégées ou à protéger. Il a réalisé un autre thon en 2D, un autre en 3D qu’il a photographié (il y a dix tirages limités) inséré dans une scène de vie du quotidien.



Devienne quant a lui a recyclé certaines de ses vieilles toiles. "Ce qui donne un effet de mouvement intéressant", observe Valérie Prokop. Il a également peint sur un skate trouvé chez lui et modifié un totem de P’tit Louis.



Arorii quant à elle a recyclé des timbres proposant une tortue dans un cadre. Les autres surprises sont à découvrir à la galerie.