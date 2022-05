Au Blue Climate Summit, solutions concrètes pour réalités concrètes

Tahiti, le 22 mai 2022 - Le Blue Climate Summit s'est achevé vendredi au terme de six jours d'échanges autour de solutions pour la préservation des océans et contre les effets du changement climatique. Des "projets concrets" ont "évolué", assurent les organisateurs et chercheurs associés à l'évènement, alors que le sommet a été également à la fois l'occasion d'aborder de grandes thématiques liées par exemple à l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins et d'intégrer la voix des leaders et communautés du Pacifique dans les débats.



Le Blue Climat Summit, organisé par le programme privé Blue Climate Initiative, s'est achevé vendredi soir par le grand concert "Te Moana Nui o Hiva" organisé, lui, par le Pays à To'atā. Un moment festif et populaire précédé par la clôture des ateliers, rencontres et conférences qui se sont tenues pendant six jours sur le navire Paul Gauguin entre Tahiti, Moorea, Raiatea et Tetiaroa. Six jours pendant lesquels près de 200 intervenants porteurs de projets, scientifiques, décideurs politiques, leaders communautaires, associations ou encore investisseurs représentants des fonds de pensions principalement américains ont échangé autour de solutions concrètes pour préserver les océans des effets du changement climatique.



"Les projets ont évolué"



"Certains projets ont vraiment avancé et même fusionnés entre eux pour avancer", explique le directeur de recherche au Criobe, Joachim Claudet, vendredi lors d'une conférence de presse post-sommet organisée au Grand théâtre de la Maison de la Culture. Quelques exemples cités par le chercheur : des bassins versants destinés à réduire l'impact des pollutions issus des eaux s'écoulant depuis les terres sur le littoral pour protéger les lagons ou conserver l'état de santé des récifs, ou encore une ONG qui "surveille" les Aires marines protégées mises en place par les Pays signataires de la COP Biodiversité pour mesurer leur degré de protection et leur degré de mise en oeuvre… Mais les échanges "fructueux", de l'avis des participants, ont également permis d'aborder les thématiques de la compensation carbone ou de l'exploration des grands fonds. "Les projets ont évolué par rapport à l'état dans lequel ils étaient arrivés", se satisfait Joachim Claudet.

"Nous nous sommes réunis, écoutés et entendus"



Également présents en clôture du sommet, les "stars" de cet évènement ont été dithyrambiques sur l'apport de ces six jours d'échanges. Chacun à la mesure de son objectif pour ce Blue Climate Summit. Pour le président de la Polynesian Voyaging Society, Nainoa Thompson, ou le président du Sanctuaire des baleines à bosse de Hawaii, Solomon Kaho'Ohalahala, c'est la contribution de "l'ensemble des participants du Pacifique" qui a permis "d'élever les débats" au-delà d'une convention d'experts. Au ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et à la directrice culturel de Tetiaroa Society, Hinano Murphy, de défendre l'importance d'avoir partagé la "vision polynésienne" durant ce sommet. "Nous nous sommes réunis, écoutés et entendus entre nous", a résumé Richard Bailey, le P-dg de Pacific BeachComber à l'initiative du sommet. Sans oublier, l'infatigable exploratrice américaine et nonagénaire, Sylvia Earle, qui derrière la barrière de la langue a tenu à rappeler toute la semaine durant que tout le monde pouvait s'entendre en parlant "la langue de l'océan".

Joachim Claudet, directeur de recherche au Criobe : "Contrairement aux autres sommets, il y a vraiment une évolution" En quoi ont consisté les échanges sur les solutions pour le climat et l'océan durant ce sommet sur le Paul Gauguin et sur le terrain ?



Vous diriez que le sommet a permis une connexion entre ces différents acteurs : porteurs de projets, scientifiques, communautés, financeurs ?



Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture : "Voir ce que c'est que de vivre sur un atoll" Vous avez insisté en clôture de ce sommet sur l'importance pour ses participants d'avoir "vu" la situation réelle dans les îles du Pacifique ?



On a également beaucoup parlé de l'exploration des grands fonds et de la protection contre l'exploitation des grands fonds au cours du sommet. Quelle est la position du Pays sur ce sujet ?



"On a déjà demandé à l'Office français de la biodiversité d'analyser toutes les recherches, toutes les études qui ont été menées sur l'analyse des fonds marins. D'après les premières informations que l'on a, on ne connaît que 5% de nos fonds marins. Ce qui est très peu. En Nouvelle-Calédonie, je crois que c'est 20%… Et lorsqu'on a été auditionné par la commission du Sénat, on a tous eu une position commune : Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ça a été de dire : s'il faut aller regarder ce qu'il y a dans le fond des océans, c'est pour de l'acquisition de connaissances, pas pour de l'exploitation. Et il faut que ce soit très clair. Si on parle de ce qu'on ne sait pas, on parle dans le vide. Donc, l'idée est de dire que l'on veut bien des missions d'acquisition de connaissances, je n'ose même pas dire d'exploration parce que le terme est trop souvent connoté vers l'exploitation. Nous avons 502 monts sous-marins répertoriés et on n'en connaît pas un seul. Je pense que c'est important à un moment donné de connaître la biodiversité autour de ces monts sous-marins au-delà de ce qu'on peut avoir comme minerai. Si on veut protéger quelque chose, il faut déjà savoir de quoi on parle."

