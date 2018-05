Attention aux orages sur les Îles-Sous-Le-Vent

PAPEETE, le 15 mai 2018 - Les Raromatai ont été placés en vigilance jaune par les services de Météo France, pour avis de fortes pluies "parfois orageuses". Sur Tahiti et Moorea, le mauvais temps sera également au rendez-vous. Le soleil devrait revenir ce mercredi.



Pluies et vents forts, le mauvais temps est de retour sur l'archipel de la Société. Les services de Météo France ont placé d'ailleurs les Raromatai en vigilance jaune pour avis d'orages.



Sur Tahiti et Moorea, les averses seront également au rendez-vous. Mais " le risque orageux n'est pas exclu ", indique Météo France.



La mer est agitée sur l'ensemble de l'archipel.



Retour prévu du beau temps ce mercredi.



Les averses sont attendues aussi sur le Nord des Tuamotu. " Des nuages plus menaçants circulent sur le Sud-Est Tuamotu et les Gambier, ils sont à l'origine d'averses voire de grains principalement aux Gambier ", mercredi.



Sur le Nord des Australes, la pluie sera aussi présente, ce mardi. Retour du beau temps, mercredi.