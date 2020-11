Attention aux escroqueries au fonds national de solidarité

Tahiti, le 12 novembre 2020 –Dans un communiqué, les services du haut-commissariat mettent en garde les usagers contre une nouvelle forme d'escroquerie. Le haussariat rappelle que “perception de commissions ou de rémunérations par un intermédiaire pour établir une demande relative au fonds national de solidarité constituent des manœuvres frauduleuses permettant de caractériser un délit d’escroquerie.” Le fonds national de solidarité a été mis en place par l'État et le Pays pour soutenir les entreprises et les patentés en perte d'activité à cause de la crise sanitaire. Ce soutien financier est totalement gratuit. Toute perception d'une commission ou d'un pourcentage par un intermédiaire est prohibé. Les services du haut-commissariat demandent à toute entreprise ou patenté victime de telles manœuvres, ou d'une ou plusieurs demandes de commission ou rémunération pour établir une demande de soutien, d'informer sans délai, la Direction des Finances publiques à l'adresse mail suivante : [email protected]