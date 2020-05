Athlétisme: la légende Usain Bolt père pour la première fois

Kingston, Jamaïque | AFP | mardi 19/05/2020 - La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt est devenue père pour la première fois, sa compagne Kasi Bennett ayant donné naissance à une petite fille, a annoncé lundi la presse locale.



Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a confirmé l'heureux évènement sur les réseaux sociaux. "Félicitations à notre légende du sprint Usain Bolt et à Kasi Bennett pour l'arrivée de leur petite fille!", a-t-il tweeté.



Selon les médias locaux, la fille du couple est née dimanche.



Bolt, 33 ans, avait révélé sur les réseaux sociaux en mars qu'il allait devenir père, avertissant, non sans humour, les futurs prétendants de se tenir à l'écart de sa fille. "N'importe quel homme! N'importe quel garçon! Ne joue pas avec moi!", avait prévenu l'octuple champion olympique.



Bolt, détenteur des records du monde du 100 m et du 200 m, a pris sa retraite sportive en 2017 après une décennie de domination sans partage sur le sprint masculin.



Lors des Jeux olympiques 2016 de Rio, il est devenu le premier athlète de l'histoire à réaliser le doublé 100/200 m pour la troisième fois de suite.