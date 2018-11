Athlétisme - Océania : La Nouvelle Zélande devant Tahiti et Samoa

Record de Polynésie pour Loveleina Wong Sang



A noter également les très bonnes performances de Loveleina Wong Sang en U18 qui remporte la médaille d’or en lancer de disque avec un lancer à 34,27m, loin devant Pareina Vaevaemaki des îles Cook qui lance à 27,13m et Caroline Kolver de Nouvelle Zélande qui lance à 27,11m. Loveleina fait encore plus fort en lancer de poids puisqu’elle remporte l’or avec un lancer à 14,43m, un lancer qui devient le nouveau record de Polynésie.



Elle devance sa camarade d’entrainement Vaihina Doucet et obtient par la même occasion la deuxième meilleure performance de l’année au niveau national. Elle a pu bénéficier du coaching de Tumatai Dauphin, avec de bons résultats à la clé. Loveleina a été félicitée par la championne Valérie Adams en personne, présente lors du concours.



Médaille d’or également pour Teaue Teihotaata en saut en hauteur, catégorie U18, avec un saut à 1,91m. Il devance Kaitu Kaitu des Tuvalu qui saute à 1,88m. La finale du triple saut U18 a été remportée par la Néozélandaise Ellie Hurley-Langton avec un triple saut à 11,20m, Merehau Teore obtient malgré tout une belle médaille d’argent avec 10,40m et Manon Salou obtient le bronze avec un triple saut à 10,39m.



Le handisport était également représenté avec une belle médaille d’or pour Christian Chee Ayee qui lance son poids à 7,96m, plus loin que Ferdinand Clark qui lance à 6,58m et que Arama Carlson qui lance à 5,12m. SB / AEP