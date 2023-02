Atelier, musique et flash mob au sit-in de samedi contre la réforme des retraites



Tahiti, le 09 février 2023 – L'intersyndicale appelle une nouvelle fois à manifester contre la réforme des retraites samedi matin au monument aux morts à Papeete. Au programme, des animations, des ateliers d'échanges et même un flash mob !



L'intersyndicale constituée en Polynésie contre la réforme nationale des retraites a précisé jeudi le programme de la manifestation prévue ce samedi au monument aux morts de l'avenue Pouvana'a à Papeete. Selon le communiqué transmis par l'intersyndicale, sans FO mais avec la FSU et bien évidemment l'Unsa, les manifestants sont appelés à se rassembler de 9 à 12 heures sur le lieu de rendez-vous situé en face du haut-commissariat. Au programme, pas de marche mais un sit-in avec de nombreuses activités, comme des ateliers d'échanges sur les thèmes de la compensation de l'indemnité temporaire de retraite (ITR), la réforme des retraites, des animations musicales ou encore un flash mob. "Nous voulons diversifier notre manière de manifester, pour éviter que la grève ne s'essouffle", avait expliqué la secrétaire générale du Stip et porte-parole de l'intersyndicale, Diana Yieng Kow, lors du sit-in de mardi dernier au même endroit.



