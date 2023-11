Assises de la jeunesse : vers une politique participative

Tahiti, le 28 novembre 2023 – Le ministère des Sports et de la Jeunesse organise ce samedi des Assises de la jeunesse, avec le projet d’esquisser le futur schéma directeur de la jeunesse, prévu pour le second semestre 2024. Près de 150 participants sont attendus à cet événement, sous le chapiteau de la présidence.



Le 2 décembre prochain, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, organise ses Assises de la jeunesse. Toute la journée, sous le chapiteau de la présidence, 150 participants – parmi lesquels des jeunes de 15 à 30 représentatifs de la jeunesse polynésienne et des acteurs impliqués auprès de la jeunesse – sont attendus pour débuter les discussions autour du“ futur schéma directeur de la jeunesse pour les dix années à venir”.



“De par cet événement, le ministère souhaite associer les jeunes Polynésiens ainsi que les acteurs au service de la jeunesse polynésienne à l’élaboration commune de politiques publiques en adéquation avec leurs réalités et leurs besoins. Les Assises de la jeunesse seront donc entièrement consacrées à l’écoute des jeunes Polynésiens et de leurs ressentis, espoirs et attentes”, écrit à ce titre le ministère dans un communiqué.



Politique de co-construction



Avec cette journée, l'objectif est de mettre en place les prémices de la future politique publique de la jeunesse. À travers des temps d'échanges et de partages, les participants pourront exprimer leur point de vue sur la politique jeunesse menée jusqu'à présent. Cependant, il ne sera pas forcément demandé aux personnes présentes de faire émerger des pistes de solutions concrètes. “Les Assises de la jeunesse seront entièrement consacrées à l’écoute de leurs ressentis, espoirs et attentes”, rappelle le ministère. À l'issu de la journée, les remarques exprimées lors de la journée feront l'objet d'un rapport synthétisant les problématiques identifiées. Des pistes d'orientations seront ainsi construites pour l'élaboration du futur schéma directeur de la jeunesse. Celui-ci devrait être présenté au conseil des ministres et à l'assemblée territoriales au deuxième semestre 2024. À noter que les pistes d'orientations qui découleront de ces Assises seront également déclinées dans un plan d'actions qui sera mis en œuvre par le biais d'une commission de cadrage et d'ateliers participatifs, organisés ultérieurement sur Tahiti et dans les archipels.