Assises : Macron vante « l’archipel de France »

PARIS, le 28 juin 2018. Lors de la restitution des Assises des Outre-mer, le président de la République a appelé à placer les Outre-mer « au cœur de la République ». Il a confirmé sa visite en Polynésie l’an prochain pour le sommet France-Océanie.



Avec Emmanuel Macron, la France redécouvre que le territoire national ne se limite pas aux frontières de l’Hexagone. Ce jeudi matin, le palais présidentiel à Paris accueillait la restitution des Assises des Outre-mer sous la forme du Livre bleu, qui devra guider la politique du gouvernement pour les Outre-mer durant le quinquennat. Un an après avoir été élu président de la République, Emmanuel Macron a saisi l’occasion pour exposer sa vision des outre-mer, qu’il a pris soin de placer au « cœur de la République et de la Nation ». Il évoque le Guyanais Gaston Monnerville, ancien président du Sénat, Michel Debré, premier ministre élu de La Réunion, et le bataillon du Pacifique qui a participé à la libération du Nord de la France, d’où est originaire le président. « Il y a un archipel de France », déclare Emmanuel Macron, en soulignant que la France est le pays qui possède le plus d’îles : « La France a une présence au monde qui est archipélagique. » Plutôt qu’une France jacobine et centralisée, il décrit « des territoires éclatés mais dont le centre n’est pas forcément Paris ».



Bien sûr, pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, les enjeux des Assises sont particuliers, « en fonction de l’autonomie » . Pour la Polynésie, Emmanuel Macron a repris deux grands thèmes : le changement climatique et la nécessité d’assurer la continuité territoriale en matière de santé, d’éducation ou de numérique, « dans cet archipel des archipels ».