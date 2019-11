Asie-Pacifique: 15 pays pour un accord de libre-échange en 2020, l'Inde encore réticente

Bangkok, Thaïlande | AFP | lundi 04/11/2019 - Quinze pays sont tombés d'accord lundi à Bangkok pour signer en 2020 un gigantesque traité de libre-échange Asie-Pacifique promu par Pékin, mais l'Inde, inquiète de l'arrivée massive sur son sol de produits chinois, refuse pour le moment de se prononcer.



"Il n'y aura aucun problème pour que les 15 parties au traité le signent l'année prochaine", a déclaré Le Yucheng, le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, lors d'un point avec la presse en marge du sommet annuel de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean).

Quant à l'Inde, 16e pays à participer aux négociations, ils adopteront "une attitude ouverte. Quand elle sera prête à (les) rejoindre, elle sera la bienvenue", a-t-il ajouté.

Le projet, lancé en 2012 et baptisé Partenariat économique intégral régional (RCEP selon son sigle anglais), a peiné jusqu'ici à se concrétiser.

Sur le papier, il réunit les 10 membres de l'Asean (Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei) ainsi que la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

S'il était approuvé par l'Inde, il formerait le plus vaste espace de libre-échange au monde, réunissant près de la moitié de la population mondiale et plus de 30% du Produit intérieur brut de la planète.

Pour Pékin, en première ligne pour défendre cet accord, la signature du RCEP est cruciale.

Engagée dans un conflit commercial féroce avec Washington qui lui a déjà fait perdre des centaines de milliards de dollars d'exportations, l'économie chinoise a besoin d'un nouveau souffle.

L'accord consacrerait aussi un peu plus son influence sur une grande partie de l'Asie, tandis que les Etats-Unis tendent à se désengager de la région depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. En janvier 2017, ce dernier a ainsi retiré son pays du grand projet concurrent au RCEP, le Traité de libre-échange transpacifique (TPP), promu par son prédécesseur démocrate Barack Obama.

S'il était ratifié l'année prochaine, le RCEP serait "avant tout un texte symbolique énonçant des principes importants", estime Santi Chaisrisawatsuk, professeur à l'Université NIDA de Bangkok

Selon lui, il sera sûrement question d'une réduction très progressive des barrières douanières. "Cela pourrait probablement prendre 10 ou 15 ans", ajoute-t-il.

En revanche, un RCEP sans l'Inde, troisième plus grande économie asiatique malgré un net ralentissement économique, perdrait un peu de sa superbe.

"Je pense qu'il est important que l'Inde soit présente" dans cet accord, a déclaré lundi à la presse le Premier ministre australien Scott Morrison dont le pays a demandé des garanties en matière de protection du travail et de l'environnement.