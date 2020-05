Arutua : La dépollution du thonier chinois lancée

Une fois sur place, les équipes pourront commencer le transbordement de la cargaison du navire. Les 250 tonnes de carburant du Shen Gang Shun 1 seront transbordées à bord du Tahiti Nui. Cette opération prendra près de 48 heures. Les huiles se trouvant à bord et dans la salle des machines seront pompées et stockées dans des cubitainers sur le pont du Tahiti Nui.



Les autres matières dangereuses, comme les bombonnes de fréon, les batteries et les peintures, seront évacuées à l’aide de big bags par la grue du navire de la flottille administrative.



Les équipes s'attaqueront ensuite au transbordement des 75 tonnes de poissons et appâts situées dans les soutes du thonier qui sera assuré par des agents spécialisés et équipés de la TSP. Une fois extraite des cales, la cargaison de poisson sera triée sur le pont du Tahiti Nui pour être débarrassée de ses matériaux plastiques, cartons et nylon de pêche. Elle sera ensuite rendue à la mer lorsque le Tahiti Nui sera au large.



Cette étape de la dépollution est le préalable indispensable à la troisième étape qui consistera à déséchouer le navire. Le propriétaire et son prestataire principal ont prévu de faire appel à deux remorqueurs, le Aito Nui et le Aito 2. Sur cette dernière phase, le Pays a émis quelques réserves en invitant "l’opérateur à la prudence pendant les opérations de renflouage, en raison de la position du navire qui est entièrement posé sur le récif."



A ce stade, le plan présenté ne prévoit aucune indication sur les mesures qui seraient prises si la coque venait à se déchirer, ou si le navire venait à se disloquer lors des opérations de traction.