Arue s'occupe de ses chômeurs

PAPEETE, le 28 juin 2019 - La onzième édition du forum de l'emploi de la commune de Arue s'est tenue ce jeudi 27 juin, au complexe sportif "Boris Léontieff". Le thème de cette année était "mon emploi, ma valeur sûre". La trentaine d'organismes et la vingtaine d'entreprises présentes proposaient des emplois, sessions de recrutement et des formations.



Ce jeudi, le complexe sportif " Boris Léontieff " accueillait la onzième édition du forum de l'emploi de la commune de Arue. L'objectif de cet évènement était d'aider les personnes de toutes les communes de Polynésie française ayant des difficultés à s'insérer dans le marché du travail. Tous les acteurs de l'emploi étaient réunis sur une journée, parmi lesquels on retrouve les demandeurs d'emploi, les employeurs, les organismes de formation et de financement, ainsi que les intermédiaires, comme la cellule emploi de la ville de Arue et le Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnel (SEFI).



90 DEMANDEURS D'EMPLOI FORMÉS



Pour le tāvana , Philip Schyle, et la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, " la clef pour décrocher un emploi est souvent la persévérance ". En effet, l'offre est bien là, avec le SEFI qui dénombre plus de 380 offres d'emplois rien que pour la commune de Arue. Pour ceux qui n'auraient pas eu les compétences requises pour ces emplois, le forum offrait aussi une solution, c'est-à-dire des formations publiques et privées. " Plus de 90 demandeurs d'emploi ont déjà bénéficié de ces formations ", indique un communiqué de la présidence.