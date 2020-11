Artistes, artisans et producteurs exposent chez Art’griculture

TAHITI, le 24 novembre 2020 - Un nouvel espace d’expositions-ventes a ouvert ses portes au cœur de la ville. Baptisé Art’griculture, il invite les artistes en tout genre mais également les artisans et producteurs de produits locaux à présenter ensemble leurs créations.



Tumi Brando et Vatine Ateni gèrent le nouvel espace Art’griculture installé au centre Vaima. Là, le salon dit "un avant-goût de Noël" vient de démarrer.



Art’griculture, comme son nom l’indique est un espace partagé par des artistes, des artisans et des producteurs en agroalimentaire. C’est un marché ouvert en journée continue tous les jours de la semaine.



La vision affichée du concept repose sur la nature. " Nous savons que les générations à venir vivront dans un monde qui sera différent du nôtre et leur qualité de vie dépendra des mesures que nous prenons aujourd’hui.



Nous nous efforçons de sélectionner et de promouvoir les produits issus de l’agriculture bio et raisonnée et du commerce équitable afin de permettre au plus grand nombre d’apprécier leur qualité et de renouer avec la nature. "



Offrir un espace de présentation



L’idée originale du concept vient de Claudine Désir, directrice de Polyagro. Constatant le désarroi des artistes pendant le confinement, elle a imaginé l’espace Art’griculture pour leur offrir un espace de présentation.



Les peintres, sculpteurs, graveurs, graffeurs, artisans-bijoutiers, artisans-vanniers, collectionneurs, traiteurs sont les bienvenus. Ils peuvent s’installer pour un temps déterminé. Il faut que l’offre tourne pour que chacun ait sa chance.



Malgré le contexte, les interdictions et mesures sanitaires, " nous voulons donner la possibilité aux exposants de continuer à être visibles. Nous voulons aussi favoriser l’échange avec le consommateur ", explique Tumi Brando. Les produits présentés sont cultivés et/ou transformés localement.



Il y a une partie "primeur", avec des fruits et légumes bio. Un système de panier a été mis en place. La réservation de ces derniers peut se faire en ligne. La distribution est prévue au comptoir ou bien directement au véhicule, sur la place de parking livraison face à l’entrée du local.