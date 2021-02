Artisanat : Les māmā de Bora Bora dans la détresse

Bora Bora, le 10 février 2021 - Comme partout en Polynésie française, suite à l’annonce le mois dernier du gouvernement central de la fermeture des frontières, le monde touristique de la Perle du Pacifique est en souffrance. Les artisans n’ont quasiment plus de clients à satisfaire, hormis les résidents du fenua.



À l’arrivée des visiteurs à Bora Bora, sur le quai de Vaitape, lieu de rencontre traditionnel où se mêlent douceurs des fleurs et saveurs des fruits tropicaux, se dresse le centre artisanal Te Pu Rima’i Bora Bora i Te Fanau Tahi, lieu d'accueil des prestataires pour la promotion des activités artisanales. C'est depuis longtemps le lieu incontournable pour les touristes en quête d'un souvenir, collier de coquillage, bijouterie d’art ou pāreu.



Maara Haati, présidente de la Fédération des artisans de l’île, ne peut que constater la chute drastique du chiffre d’affaires de ses adhérents. Depuis le début de la pandémie l'année dernière, la fréquentation touristique a beaucoup baissé, mettant à mal les comptes de 2020. Et si les frontières ne devaient pas rouvrir avant plusieurs mois, les māmā ne veulent pas pour autant fermer leurs stands. Pour certaines, les ventes représentent les seules ressources pour subvenir aux besoins de leurs familles et le début d'année, privé des touristes internationaux, est vécu comme une catastrophe malgré le soutien de tous les acteurs du tourisme et du comité du tourisme. "Apparemment on peut avoir une petite aide selon le comité du tourisme, en attendant je fais le bilan financier car pour bénéficier des aides du pays, nous devons prouver qu’à cause de la crise notre chiffre d’affaires a baissé" déclare Maara Haati, qui a reçu la visite du chef de la subdivision des Îles Sous-le-Vent avec qui elle a dressé le bilan. Elle lui aurait annoncé vouloir apporter une aide administrative aux acteurs de l’artisanat. "La tāvana hau des Raromatai s’est engagée à aider tous nos artisans et a pu assurer à nos māmā qu’elle fera tout pour nous aider".