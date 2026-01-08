

Arthur Mati : “Faire aboutir les projets” à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 19 janvier 2026 - L’actuel premier adjoint au maire de Taiarapu-Ouest, Arthur Mati, a officialisé dimanche sa candidature aux élections municipales entouré de ses colistiers à son domicile de Vairao. Déçu par la mandature en cours, il se désolidarise de Tetuanui Hamblin pour mener sa propre liste, Te Are api, basée sur “l’écoute, la transparence et la proximité”. La mise en place d’un PGA, l’optimisation des dépenses de la commune, l’amélioration du cadre de vie ou encore la rénovation des écoles font partie des priorités de l’équipe.





Te Are api ou “la nouvelle vague”, c’est le nom de la liste menée par Arthur Mati pour les élections municipales à Taiarapu-Ouest. À 65 ans, ce retraité du service technique de l’OPT siège au conseil municipal depuis deux mandatures. Élu de la minorité sous Wilfred Tavaearii (2014-2020), l’actuel premier adjoint du maire sortant, Tetuanui Hamblin (2020-2026), n’est pas satisfait du bilan de l’équipe en place, dont il se désolidarise pour fixer pour la première fois son propre cap autour de trois grands axes : “garantir des services publics de qualité”, “mieux accompagner la jeunesse, la culture, le sport et les initiatives économiques” et “protéger et valoriser notre Fenua par un développement harmonieux”.



“Avec la mandature actuelle, nous n’avons pas fait grand-chose à part l’eau potable. Le problème, c’est un manque de concertation et de communication”, estime-t-il. “Il faut optimiser les dépenses de la commune pour que ce soit utile à la population. Je repars en tant que tête de liste pour faire aboutir les projets en suspens comme la mise en place d’un PGA (Plan général d’aménagement, NDLR) pour encadrer le développement de notre territoire. Il y a aussi la création d’un marché et l’aménagement du quai de Vairao, la réfection des servitudes, la valorisation du marae Nuutere, la surveillance du rāhui et l’élaboration d’une stratégie touristique, pour ne citer que quelques exemples.”



La rénovation des écoles

Également tête de liste à Vairao, Arthur Mati s’est entouré de 28 colistiers de tous âges, quelques élus actuels et passés, mais surtout beaucoup de nouvelles têtes. Pour Toahotu, il mise sur Amota Hauata, 59 ans, retraité du service hydraulique de Taiarapu-Est : “Mes priorités sont la lutte contre la drogue pour protéger notre jeunesse, l’aménagement de la plage publique de Mitirapa et enfin avancer sur le projet d’école qu’on attend depuis deux mandatures”. Le projet de reconstruction du groupe scolaire de Toahotu au plateau des ananas “coûte 1,8 milliard de francs et la route d’accès 1,4 milliard. Il y a un problème et c’est pour ça que ça n’avance pas. Il faut revoir ce projet”, estime Arthur Mati, qui a inscrit la rénovation des écoles de Taiarapu-Ouest sur la liste de ses priorités.



À Teahupo’o, la liste est menée par James Pito, 46 ans, entrepreneur dans le bâtiment : “Il y a beaucoup à faire en matière de social chez nous, et aussi de mise à niveau des évacuations d’eau pour limiter les risques d’inondation et sécuriser les riverains des rivières. Je veux travailler avec les pêcheurs et les agriculteurs pour développer Teahupo’o. Il y a aussi les pontons du Fenua ‘Aihere à rénover pour le ramassage scolaire.”



Sans étiquette politique, Te Are api ira dans les prochaines semaines à la rencontre de la population de Taiarapu-Ouest pour présenter son programme détaillé et recueillir des critiques constructives. Arthur Mati souhaite ainsi mettre en avant un projet placé “sous le signe de l’écoute, de la transparence et de la proximité” dans une démarche de “co-construction”.



Les priorités de Te Are api Mise en place d’un PGA

Optimiser les dépenses de la commune

Améliorer le cadre de vie de la population

Soutenir la jeunesse et les associations

Développer des projets communautaires

Rénover les écoles



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 19 Janvier 2026 à 16:21




