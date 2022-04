Art gourmand au collège de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 19 avril 2022 – Des élèves du collège Te tau vae ia de Nuku Hiva ont relevé le challenge de leur professeur d'arts plastiques en réalisant des desserts appétissants sans aucun élément comestible, en trompe-l'œil.



Dans le cadre de ses cours d’arts plastiques, Emeline Cholley a proposé à ses élèves de 4ème du collège Te tau vae ia de Nuku Hiva de relever un défi artistique : Comment réaliser la pâtisserie la plus gourmande, la plus appétissante possible sans aucun élément comestible ? Il s’agissait de travailler la technique du trompe-l’œil, un art destiné à jouer sur la confusion de la perception du spectateur. "Pour ce faire, explique Emeline Cholley, pendant plusieurs séances, les élèves ont dû rechercher des textures appétissantes pour pouvoir créer des effets de contraste via des jeux de matières entre solide et liquide, moelleux et croquant, croustillant et feuilleté, craquelé, brillant, mat, ou encore stratifié. Enfin, une attention toute particulière leur a été demandée quant à la présentation visuelle de leur dessert."



Trois prix descernés



Et les élèves n’ont pas manqué d’enthousiasme face à ce challenge inédit pour eux. Répartis en petits groupes, les collégiens ont dû se concerter pour trouver la meilleure idée créative afin de présenter un dessert gourmand et réaliste qui appelle la gourmandise. De ce fait, des ingrédients qui n’ont rien à faire dans nos assiettes comme la pâte à sel, la pâte à modeler, des éponges, de la peinture, du papier ou encore du carton ont été utilisés par les artistes en herbe pour donner l’illusion d’une pâtisserie. "Ensuite, ils ont eux-mêmes photographié leurs productions, ajoute Emeline Cholley, avant de les mettre en ligne sur le site du collège afin de recueillir les votes des autres élèves, des équipes pédagogiques, administratives et techniques du collège. Ont aussi voté les professionnels de la restauration de Nuku Hiva puis les élèves de la section petite et moyenne hôtellerie (PMH) du Cetad de Taiohae." À l'issue des votes, trois prix ont été décernés : celui des élèves, du coup de cœur du collège et enfin le prix des professionnels. Les gagnants ont été récompensés par de véritables pâtisseries cette fois, confectionnées par les élèves de CAP de la section PMH du Cetad.



Toutes les réalisations des élèves sont consultables sur Dans le cadre de ses cours d’arts plastiques, Emeline Cholley a proposé à ses élèves de 4du collège Te tau vae ia de Nuku Hiva de relever un défi artistique : Comment réaliser la pâtisserie la plus gourmande, la plus appétissante possible sans aucun élément comestible ? Il s’agissait de travailler la technique du trompe-l’œil, un art destiné à jouer sur la confusion de la perception du spectateur. "Pour ce faire, explique Emeline Cholley, pendant plusieurs séances, les élèves ont dû rechercher des textures appétissantes pour pouvoir créer des effets de contraste via des jeux de matières entre solide et liquide, moelleux et croquant, croustillant et feuilleté, craquelé, brillant, mat, ou encore stratifié. Enfin, une attention toute particulière leur a été demandée quant à la présentation visuelle de leur dessert."Et les élèves n’ont pas manqué d’enthousiasme face à ce challenge inédit pour eux. Répartis en petits groupes, les collégiens ont dû se concerter pour trouver la meilleure idée créative afin de présenter un dessert gourmand et réaliste qui appelle la gourmandise. De ce fait, des ingrédients qui n’ont rien à faire dans nos assiettes comme la pâte à sel, la pâte à modeler, des éponges, de la peinture, du papier ou encore du carton ont été utilisés par les artistes en herbe pour donner l’illusion d’une pâtisserie. "Ensuite, ils ont eux-mêmes photographié leurs productions, ajoute Emeline Cholley, avant de les mettre en ligne sur le site du collège afin de recueillir les votes des autres élèves, des équipes pédagogiques, administratives et techniques du collège. Ont aussi voté les professionnels de la restauration de Nuku Hiva puis les élèves de la section petite et moyenne hôtellerie (PMH) du Cetad de Taiohae." À l'issue des votes, trois prix ont été décernés : celui des élèves, du coup de cœur du collège et enfin le prix des professionnels. Les gagnants ont été récompensés par de véritables pâtisseries cette fois, confectionnées par les élèves de CAP de la section PMH du Cetad.Toutes les réalisations des élèves sont consultables sur le site Internet du collège







Rédigé par Marie Laure le Mardi 19 Avril 2022 à 16:09 | Lu 194 fois