Art et vin pour un « Verre-Nissage » Plazza Haute du Centre Vaima

Parole à ...Jimmy Petit - Responsable MILLESIME



Avec toute l’équipe Millésime et globalement l’équipe BRAPAC nous avons souhaité il y a quelques mois demander à des artistes locaux, des artistes connus et reconnus, de faire des œuvres autour du vin pour que notre passion s’allie avec leur passion. L’’idée c’est donc de proposer un « Verre-Nissage » avec quelques breuvages en dégustation. Ce sont nos « grands jours », comme chaque année pour les habitués. C’est notre Foire aux vins donc on propose forcément de bonne affaires et différents stands de dégustation. Nous avons aussi deux invités d’honneur, il s’agit de Damien et Angélique Coutelas, qui sont venus spécialement de France et qui élèvent du Champagne.