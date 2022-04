Art et écologie au diapason au Fare Natura de Moorea

Moorea, le 3 avril 2022 - Pour la troisième édition du World Art Day, des œuvres d’art locales sont exposées simultanément à Tahiti et Moorea au mois d'avril. Sur l'île sœur, 38 œuvres sont présentées au Fare Natura jusqu’au 29 avril. La Journée mondiale de l’art sera célébrée sur place le 15 avril prochain.



Dans le cadre de la Journée mondiale de l’art, qui aura lieu le 15 avril, trois expositions sont organisées, sur une initiative de Vamilgot (artiste ayant œuvré pour l’officialisation de la journée mondiale de l’art auprès de l’Unesco) et de Hereiti Vairaaroa (responsable communication, artistique et technique au Fare Natura). Les œuvres locales seront exposées à Tahiti à la galerie Winkler, du 7 au 19 avril, ainsi qu’au Fare Tauhiti Nui, du 18 au 23 avril.



À Moorea, ce sont 38 œuvres d’art qui sont exposées à l'écomusée te Fare Natura depuis samedi. Le thème choisi pour cette troisième édition est "Ecoh" en référence aux deux termes "éco" et "écho" qui mentionnent respectivement l’environnement et le son. "Certaines œuvres d’art vont parler de l’environnement alors que d’autres vont parler de son. Il y a toutefois des œuvres qui vont agglomérer les deux mots et qui vont être représentatives. Il s’agit vraiment cette année d’une déclaration d’amour envers la musique de manière générale. Il est important de pouvoir célébrer l’art avec différents médias et de montrer aux jeunes qu’on peut créer une œuvre avec n’importe quoi", explique Hereiti Vairaaroa. Elle précise qu’on peut ainsi "trouver dans cette exposition des photos, de l’art numérique, du collage numérique…"



Art et conservation des océans

Parmi les artistes, on retrouve Apolline Mady qui a choisi d’exposer un tableau avec des baleines peintes sur du bois de récupération. "C’est super important de participer à cette exposition, car je participe à la base (avec l’association Océania) à la défense des écosystèmes. Le thème de l‘exposition m’a beaucoup parlé puisqu’il s’agit aussi de faire passer un message sur la conservation des océans, de faire attention aux cétacés, de préserver les fonds marins."



Résidant à Moorea, l’artiste Gotz a pour sa part présenté un tableau avec des cachalots suspendus verticalement face à des nageurs en position horizontale "pour inverser la donne dans le monde des humains et des animaux. Le fait que l’île de Moorea soit mise en valeur attise chez moi une certaine fierté, même si ce n’est pas mon île de naissance. Il n'y a en plus pas beaucoup d’événements culturels artistiques contre le plastique ici", a-t-il réagi. À noter aussi la présence de quelques associations comme les Bourdons de Moorea qui exposent des vieux jouets ramassés dans la nature afin de montrer leur nocivité pour nos écosystèmes.



Exposition

Te Fare natura, Moorea, du 2 au 29 avril,

Galerie Winkler, Tahiti du 7 au 19 avril,

Te Fare tauhiti nui, du 18 au 23 avril.

