Arrowtown, parfum d’Eldorado

Pour y aller

Vols Air Tahiti Nui ou Air New Zealand Papeete/Auckland ; connexion au terminal domestique avec Queenstown. A l’aller ou au retour, prévoyez bien sûr un arrêt shopping à Auckland (le shopping à Queenstown étant par définition plus cher qu’à Auckland).





Pour se loger

Tahiti infos vous conseille de résider à Queenstown, sauf si vous souhaitez véritablement vous couper du monde pour un repos total à Arrowtomw (à 20 minutes de Queenstown).



A Queenstown

Trois formules testées pour vous à Queenstown parmi une multitude de possibilités :

- Le Mercure Resort Queenstown, au-dessus du lac Wakatipu. Une vue imprenable. Confortable 3 étoiles excentré, parfait pour se reposer.

- Le St Moritz Queenstown MGallery by Sofitel, une luxueuse ambiance montagnarde en bordure du lac Wakatipu.

- Le Sofitel Queenstown and Spa, sans doute la formule "luxe" la plus séduisante (en centre-ville). Établissement raffiné et sophistication de très bon goût.



A Arrowtown

Sur une quinzaine -au moins- d’offres :

- Millbrook Resort : la classe, en pleine nature

- The Arrow Hotel : hyper moderne, à 5 minutes du centre d’Arrowtown et à 20 minutes des pistes de ski de Coronet Peak.

- Kumanu by Touche of Spice : une villa de rêve pour huit personnes sur 550m2