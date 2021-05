Arrivée de Sébastien Lecornu à Bora Bora

Bora Bora, le 8 mai 2021 – Après avoir présidé la cérémonie du 8 mai, samedi matin à Papeete, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu poursuit sa visite. Aux alentours de midi, il est arrivé sur l'île de Bora Bora accompagné notamment de Dominique Sorain, d'Edouard Fritch et de Gaston Tong Sang.



oute la délégation a été accueillie sur le motu de l'aéroport de la Perle du Pacifique par le capitaine Lalagüe, commandant de la compagnie des archipels, le major Stéphane Zambonati, commandant de la brigade de Bora Bora, Steeven Geva, le chef de la police de Bora Bora, les élus de la mairie et la femme du tāvana Tong Sang et le responsable de l'aéroport.

Le ministre visitera le vaccinodrome de Bora Bora et participera à un échange avec les acteurs de l'économie touristique polynésiens avant de s'envoler pour Tahiti dès 17 heures.