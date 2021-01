Arrivée de 14 nouveaux infirmiers de la réserve sanitaire

Tahiti, le 11 janvier 2021 - ​Quatorze nouveaux réservistes infirmiers sont dépêchés par Santé publique France pour prêter main forte aux soignants de la réanimation Covid du centre hospitalier de Taaone jusqu’au 29 janvier.



Alors que l’épidémie de Covid-19 poursuit sa décroissance entamée depuis 6 semaines en Polynésie française, 14 nouveaux réservistes de Santé publique France sont arrivés vendredi pour apporter un appui aux équipes du CHPF, indique le haut-commissariat lundi, "au regard du nombre d’admission en réanimation, en diminution lente depuis plusieurs semaines mais toujours à un niveau qui dépasse les capacités normales de l’hôpital".



Le dernier bilan épidémiologique diffusé lundi par les autorités sanitaires fait état de 43 malades hospitalisés pour cause d'infection par le Covid-19, dont 18 en service de réanimation.



Arrivés vendredi dernier, ces infirmiers volontaires ont débuté leur mission le week-end dernier à l’hôpital où ils sont positionnés jusqu’au 29 janvier prochain.



Depuis le 6 novembre dernier, Santé publique France envoie en Polynésie française des équipes d’infirmiers spécialisés à la demande du centre hospitalier, pour maintenir l’offre de soin et soutenir les services de réanimation. Initialement 12 infirmiers volontaires, puis 24 au plus fort de l’épidémie, ont été dépêchés dans ce cadre pour prêter main forte aux équipes soignantes du CHPF.