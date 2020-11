Arrivée d'un renfort de 12 infirmières spécialisées en réanimation

Tahiti, le 6 novembre 2020 - La réserve sanitaire de Santé publique France a dépêché 12 infirmières spécialisées pour renforcer les équipes soignantes du service de réanimation au CHPF. Leur mission démarre dès samedi pour au moins trois semaines. Pour l’instant, cet effectif de renfort pour la réanimation Covid est prévu jusqu’au 28 novembre. Cette période est susceptible de se prolonger en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les 12 infirmières diplômées d’Etat et spécialisées en réanimation dépêchées en Polynésie par Santé publique France sont arrivées jeudi soir. Cette équipe de la réserve sanitaire de Santé publique France est sur territoire au moins pour les trois prochaines semaines, où elle sera encadrée par un référent coordinateur, présent lors de la première mission d’appui de la réserve sanitaire au fenua en septembre dernier. Ces infirmières réservistes sont attendues à l’hôpital de Taaone dès samedi matin pour organiser et mettre en place le dispositif spécifique d’appui à la capacité hospitalière. Pour maintenir l’offre de soin et soutenir les services de réanimation, en lien avec les autorités de l’Etat et du Pays, le Centre hospitalier a sollicité la solidarité nationale pour anticiper les besoins en personnels hospitaliers.