Arrêt des recherches du marin tombé en mer aux Australes

Tahiti le 28 janvier 2024. À 13h40 le vendredi 26 janvier, le centre de coordination de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté par un message de détresse émanant du navire de pêche Polynésien "KATHE", positionné au large de l'île de Maria dans l’archipel des Australes.



Le message signalait qu’un membre de l’équipage était tombé à la mer à 12h30. Le JRCC a aussitôt mis en place et coordonné un dispositif de recherche composé des navires de pêche « KATHE » et « MAIRIPEHE 2 », qui s'est joint au dispositif hier au soir, ainsi que l'avion "Gardian" de la flottille 25 F malgré des conditions météorologiques compliquées. Durant la journée du samedi 27 janvier, l'avion "Gardian" de la Marine nationale ainsi que les navires de pêche « KATHE » et du « MAIRIPEHE 2 » ont continué les recherches sous la coordination du JRCC, avec des conditions de recherche qui se sont améliorées en début de journée.



Après 30 heures de disparition, les investigations sont malheureusement restées infructueuses. À la tombée de la nuit, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé l’arrêt des recherches par moyens dirigés.



Le Haut-commissaire de la République et l’ensemble des services impliqués dans les opérations de recherche expriment leur tristesse et leur sincère compassion à la famille et aux proches du jeune homme disparu, dans le drame qui les touche.