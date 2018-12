Aroa Games : 140 adultes de Papeete ont sporté à Mahina

Chaque année, les enfants sont gâtés, durant les fêtes de fin d'année. Et à Papeete, les parents ont choisi de faire autrement et de se consacrer une journée récréative, loin des tracas du quotidien.La municipalité a entendu leur appel, d'où la création, l'an dernier des "Aroa Games". Si cet événement favorise la cohésion au sein des quartiers, eh bien, cette année, la capitale a décidé de mêler cette action aux fêtes de Noël.Un thème qui a bien été reçu par les quartiers, puisque tout le monde a joué le jeu hier, en mettant un tricot rouge et blanc, et un bonnet de Noël. En tout, ils étaient 140 adultes issus des sept quartiers de Papeete : Vaitavatava, Puatehu, Temauri Village, Tipaerui, Mamao, Taunoa et Sainte Amélie.Tous étaient venus pour s'amuser et profiter de la mer. Au programme de la journée, un flashmob et "sept ateliers proposés, dans l'eau et hors de l'eau, sous-forme de plaques tournantes, pendant 15 à 20 minutes par atelier", explique Brisca Tauru, du service animation de la ville de Papeete.Et de poursuivre : "En même temps, c'est une action qui permet à nos nouveaux animateurs diplômés de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, puisqu'ils animeront les différents ateliers qui seront proposés.