Arnaud Benoit, nouvel administrateur d’État des Tuamotu-Gambier

Papeete, le 27 août 2022 – Le nouveau Chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu et Gambier et chef de la mission de suivi des conséquences des essais nucléaires, Arnaud Benoit, a pris ses fonctions vendredi. Il était auparavant sous-préfet dans le Maine-et-Loire.



À l’occasion de sa prise de fonction en qualité de Chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu et Gambier et chef de la mission de suivi des conséquences des essais nucléaires, Arnaud Benoit s’est entretenu vendredi avec Éric Requet, le secrétaire général du haut-commissariat.



Tel que le rapporte le haut-commissariat dans un communiqué, Arnaud Benoit est originaire de Valenciennes dans le Nord de la France. Il a débuté sa carrière au sein de l’Armée de l’air avant d’occuper plusieurs postes à responsabilité, dans les secteurs privé et public au sein de collectivités et de l’État, notamment aux Secrétariats généraux pour les affaires régionales des Hauts-de-France. Ce n’est pas sa première expérience en outre-mer, puisqu’Arnaud Benoit a précédemment effectué un séjour de plus de trois ans à Mayotte, où il a occupé le poste de secrétaire général adjoint pour les affaires régionales. Avant d’être muté en Polynésie, il occupait le poste de sous-préfet dans le Maine-et-Loire.