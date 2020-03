Ariitu, Massin, Tahutini et David s'offrent les quarts au Rangiroa Pro

Tahiti le 4 mars 2020 – Sur les sept Tahitiens encore engagés au Air Tahiti Rangiroa Pro, épreuve du circuit des qualifying series, quatre se sont hissés en quarts de finale mercredi. La compétition s'achèvera demain sur le spot de Avatoru.



Les Tahitiens reçus quatre sur sept au Air Tahiti Rangiroa Pro, épreuve du circuit des qualifying series (QS). Mercredi la compétition s'est poursuivie sur le spot de Avatoru avec les séries du round 2 et du round 3. Sur les sept tahitiens encore engagés mercredi, quatre ont donc réussi à se hisser en quarts de finale. Il s'agit d'Oneill Massin, d'Enrique Ariitu, de Heifara Tahutini et de Tereva David.



A noter donc les éliminations de Teiva Tetahio, de Jocelyn Polou et Teoro Tahutini tous sortis au round 2.



Massin a été particulièrement impressionnant ce mercredi à Rangiroa, en terminant ses séries du round 2 et du round 3 avec une note minimum de 15. L'intéressé devra se défaire de Logan Bediamol en quarts finale.



Le hold-up du jour est à mettre à l'actif de Heifara Tahutini. Dernier de sa série du round 3, le Tahitien s'est engagé sur une dernière vague dans les ultimes instants du heat qui va lui permettre de décrocher un 4.90 pour un score global de 9.50. Grâce à cette note, Tahutini a arraché in-extremis la deuxième place de la série derrière Enrique Ariitu, très à son aise également sur le spot de Avatoru.



Enrique Ariitu sera d'ailleurs opposé en quarts de finale à son compatriote Tereva David qui a parfaitement maitrisé ses séries du jour.



Rendez-vous jeudi pour la suite et la fin de la 11ème édition du Air Tahiti Rangiroa Pro.