Arii Pambrun s'adjuge le Top 12 Jeunes

Les espoirs du ping tahitien avaient rendez-vous samedi à la salle Pater pour le Top 12 Jeunes, une compétition qui rassemblait les pongistes de moins de 18 ans. Après des phases de poule très disputées qui ont été jouées dans l'après-midi, le favori de la compétition, Enzo Teauroa, licencié au club de Dragon, s'est logiquement hissé en finale. Face à lui Arii Pambrun, espoir du Taaone tennis de table Pirae (TTTP).Les deux jeunes talents ont offert un beau spectacle en finale. Dans la première manche, Enzo Teauroa a pris le meilleur sur son adversaire en remportant le set sur le score de 11-9. Arii Pambrun s'est ensuite rebiffé dans le deuxième acte en dominant nettement le sociétaire de Dragon sur le score de 11-4.Puis dans les deux sets suivants les deux pongistes vont se rendre coup pour coup. Mais dans les moments décisifs Arii Pambrun a réussi à chaque fois à tirer son épingle du jeu et à sortir le coup qui fallait. Il a remporte les deux manches suivantes sur le score de 11-9 et 12-10, et s'adjuge ainsi la place de numéro 1 pour le Top 12 cette saison.Dans la petite finale Tauhiti Van Bastolaer du club de Dragon s'est imposé en trois sets très disputés face à Tuarii Agodor (14-12/11-9/15-13). Place désormais au Top 12 Séniors samedi prochain.