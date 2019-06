Arii Matatini Race : Troisième victoire pour Damas Ami à Rangiroa

Une quinzaine de rameurs ont répondu présents pour la 15ème édition de la Arii Matatini Race qui s'est tenue ce samedi dans le lagon de Rangiroa. Une course organisée chaque année par le club de Tepaetia présidée par Joseph Tetua.Et il y avait du beau monde sur le plan d'eau. Parmi eux Ami Damas et Paia Tamaititahio, sociétaire de Shell Va'a et tous les deux anciens vainqueurs de la course. Leur ancien coéquipier Karl Keller, désormais rameur pour Enviropol faisat également parti du casting. Un casting complété par Bruno Tauhiro victorieux à deux reprises du Te Aito et licencié depuis quelque mois au club de TTV Va'a de Rangiroa.Au programme pour ces aito une course de 20 kilomètres. Sur l'aller qui amenait les rameurs vers le village de Tiputa une mer agitée venant de face. Mais sur le retour ces derniers ont pu profiter de conditions météo favorables au surf avec une houle de 1m à 1 m 50.A ce petit jeu c'est Damas Ami qui s'est montré meilleur, en bouclant les 20 kilomètres du parcours en 1 h 43’’25. Il inscrit ainsi son nom pour la troisième fois au palmarès de la Arii Matatini après ses victoires en 2013 et 2018. Derrière lui on retrouve son coéquipier de Shell Va'a Paia Tamaititahio. Et le podium est complété par Bruno Tauhiro.

Classement au Scratch





N°Dos Place Nom Prénom Chrono 415

1

AMI DAMAS 1’43’25 416

2

TAMAITITAHIO PAIA 1’43’46 410

3

TAUHIRO BRUNO 1’46’13 47

4

KELLER KARL 1’47’06 412

5

TAMAITITAHIO TAPUARII 1’48’06 33

6

TEIOTETARA HEIARII 1’50’18 357

7

TETUA HERMOANA 1’53’24 414

8

CASOUSTEAU NOARII 1’54’17 417

9

TUPAHIROA JIMMY 1’54’26 48

10

MARUHI TETAI 1’54’37 411

11

TAMAITITAHIO TAPUTUANA 1’55’09 418

12

MAKITUA HEIAU 1’56’19 20

13



1’57’03 37

14



2’01’18 358

15

RICHMOND HEIFARA 2’02’37 359

16

LEMOUEL BENOÎT 2’05’50 31

17

BELLAIS MAURICE 2’07’50 413

18

TAERO HEITAPU 2’12’45 45

19

EDOUINE TOARII 2’14’55