Ariana Grande épinglée pour un tatouage en caractères japonais, avec une faute

New York, Etats-Unis | AFP | jeudi 30/01/2019 - Dommage qu'Ariana Grande, la star américaine de la pop, soit vegan: elle vient de se faire tatouer - par accident - des caractères japonais qui font référence à un barbecue japonais.



La chanteuse de 25 ans a voulu se faire tatouer en lettres japonaises la traduction de "7 Rings", le nom de son dernier tube, sur la paume de sa main.

Elle a posté la photo du résultat sur Instagram avant de vite la supprimer: les internautes lui ont fait remarquer qu'à cause d'une erreur d'orthographe, son tatouage ne faisait pas référence à sept anneaux ("7 Rings") mais à un petit barbecue au charbon de bois.

Selon des captures d'écran de tweets maintenant supprimés, Ariana Grande a reconnu avoir oublié un symbole mais a précisé que la peau sur la paume de la main se régénérait facilement et qu'elle pourrait éventuellement refaire le tatouage, en entier.

Le clip de "7 Rings", sorti mi-janvier, fait un carton sur YouTube avec plus de 100 millions de vues et a pris la tête des classements de ventes de singles aux Etats-Unis.

Le prochain album de la star, extrêmement populaire auprès de son public adolescent, doit sortir le 8 février, pile à temps pour la Saint-Valentin.