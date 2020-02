Ari De Maeyer et Kulani Lemoine brillent sur les green de Moorea

En attendant, pour cette première étape, 49 jeunes espoirs, des U8 aux U18, avaient répondus présents. Chez les garçons, des talents comme Ari De Maeyer, sélectionné en juillet dernier pour les Jeux du Pacifique à seulement 14 ans, les jumeaux Dimitri et Thomas David, 14 ans également, étaient sur les green dimanche. À l'issue de cette première étape, c'est Ari De Maeyer qui a sorti son épingle du jeu chez les U18 avec un score de 38 coups. Il se place devant Dimitri David, deuxième, et Ilan Soave-Marabanian, troisième.



Chez les filles, dans la même catégorie, cette première étape a été remportée par Kulani Lemoine avec un score de 44 coups. Rarau Taerea-Pani, victorieuse d'une étape du TJT l'an passé, s'est classée deuxième, devant Marie-Pauline Chaffanjon, troisième.



En U12 garçon, c'est Ariimoana Estall avec un score de 44 coups qui s'est imposé. Et chez les filles la victoire est revenue à Hanira'i Hargous grâce à une carte de 53. Enfin chez les U8, Ariipaea Salmon a remporté cette première étape. Aucune golfeuse n'était inscrite dans cette catégorie.



"Tout le top du golf chez les jeunes étaient présents pour cette première étape", s'est réjoui Thomas Schmit. "Il y a des scores honorables et de belles batailles dans toutes les catégories. Le niveau global est plutôt bon et il y a un bon esprit", a poursuivi ce dernier.



La prochaine étape du TJT 2020 se tiendra le 15 mars sur le parcours de Atimaono à Papara.