Argentine: un chalutier chinois coule après avoir heurté un navire espagnol

Buenos Aires, Argentine | AFP | vendredi 15/02/2019 - Un chalutier chinois a coulé vendredi matin au large de l'Argentine après avoir heurté un autre navire de pêche battant pavillon espagnol sans faire de victimes, ont annoncé les gardes-côtes argentins.



La collision a eu lieu dans l'Atlantique sud, à 9 milles nautiques (quelque 16 kilomètres) de la limite des eaux argentines. "Nous sommes en train d'enquêter sur les causes" de l'accident, ont ajouté les autorités dans un communiqué.

"Selon les premières informations, le chalutier chinois a sombré et son équipage a été secouru par un autre navire de pêche battant le même pavillon", ont-elles ajouté.

Selon les gardes-côtes, "une vaste dispositif est mis en place pour prêter assistance au chalutier chinois Zhongyuanyu 11 et au navire de pêche espagnol Pesca Vaqueiro".

La collision a eu lieu "vers 02H00 locales (05H00 GMT) dans une zone ou opèrent régulièrement plus de 230 bateaux de pêche capturant l'encornet rouge argentin (Illex argentinus)", a déclaré à la chaîne TN Noticias Sergio Cernadas, préfet maritime.

"Il n'y a pas d'hypothèse privilégiée. La pêche à l'encornet se fait avec un puissant éclairage pour attirer les poissons, on devrait donc écarter tout problème de visibilité", a-t-il ajouté.

Le chalutier chinois "a activé une balise de détresse dont le signal a été reçu par la marine argentine", ont ajouté les gardes-côtes.