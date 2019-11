Argentine: deux enfants mort et des dizaines de blessés dans un accident de bus

Buenos Aires, Argentine | AFP | jeudi 28/11/2019 - Deux enfants sont morts et des dizaines ont été blessés jeudi dans un accident de bus scolaire en Argentine, au sud de Buenos Aires, a annoncé la police.



"Il y a deux enfants morts de 11 et 12 ans et plusieurs blessés graves transférés vers des hôpitaux de la zone", a déclaré cette source qui a demandé à conserver l'anonymat.

L'accident est survenu vers 06H00 (09h00 GMT) dans un virage situé aux abords de la localité de Lezama, à 160 kilomètres de la capitale, pour des raisons encore inconnues.

Ces 43 enfants de 11 à 13 ans et dix adultes, dont deux conducteurs, participaient à une sortie scolaire. Partis de la ville de Benavidez, au nord de Buenos Aires, ils se dirigeaient vers la station balnéaire de Mar del Tuyu, à 350 km au sud de la capitale.

"La plupart des blessés sont des enfants de Benavidez qui se rendaient à (l'aquarium) Mundo Marino. Il y des blessés très graves", a déclaré à la Radio Continental le docteur Alejandra Rivas, basée dans un des établissements qui a pris en charge les blessés.

"Le conducteur a déclaré avoir perdu le contrôle du véhicule", a indiqué le procureur général de la zone, Diego Escoda, au micro de Radio La Red, en indiquant qu'"il y avait une bonne visibilité et pas de trace de freinage" sur les lieux de l'accident.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le contrôle d'alcoolémie du conducteur s'est révélé négatif.