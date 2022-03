‘Arere, un service d’annonces légales en ligne

Tahiti, le 30 mars 2022 – Le service de l’imprimerie officielle propose à partir du 13 avril un téléservice de publication des annonces judiciaires et légales.



Le site est baptisé ‘Arere. À partir du 13 avril prochain, le service de l’imprimerie officielle proposera un téléservice de publication des annonces judiciaires et légales. Ce téléservice sera hébergé sur la plateforme Lexpol, permettra aux usagers de rédiger et publier en ligne leurs annonces, qui seront générées via des formulaires adaptés aux différentes démarches réglementaires, sans avoir à se déplacer dans les locaux du Service de l’imprimerie officielle (SIO) à Papeete. Il suffira pour cela d’aller sur le site lexpol.cloud.pf et d’accéder à la rubrique "Publier une annonce", et ainsi minimiser les délais de publication. Il sera également possible via ce téléservice d’effectuer une inscription en ligne au registre du commerce et des sociétés (RCS), d’effectuer un paiement en ligne sécurisé. Les frais d’insertion de l’annonce pourront être réglés par carte bancaire via un formulaire de paiement sécurisé (Payzen).



L’homologation du téléservice sera prononcée par le ministre en charge du Numérique. Le suivi de l’homologation est à la charge du service de l’imprimerie officielle et du service de l’informatique.