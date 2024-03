Aremiti coupé en deux dès lundi 18 mars

Tahiti le 15 mars 2024. Confirmant une information de Tahiti infos divulguée vendredi, le groupe Degage a envoyé un communiqué juste avant le week-end pour confirmer la scission entre les deux bateaux, l’Aremiti Ferry 2 et les Aremiti 5 et 6.



« La compagnie Aremiti, jusqu’ici composée des navires Aremiti 5, Aremiti 6 et Aremiti Ferry 2, va être restructurée à partir de ce lundi 18 mars. En effet, Tuanua Degage et ses équipes (qui gèrent l’exploitation des 3 navires depuis plus de 10 ans) ont décidé de rendre la gérance des navires Aremiti 5 et 6, à leurs fondateurs. Cet événement intervient suite à une différence de vision entrepreneuriale et managériale », explique le communiqué du groupe.



« Il permet ainsi, à chacune des parties d’exploiter ses navires librement. L’ensemble des sociétés que Tuanua a créées seront prochainement réunies sous un nouveau nom de groupe. Quant à l’Aremiti Ferry 2, il sera lui aussi renommé. Bien que cette évolution soit soudaine, nous sommes sereins et enthousiastes de poursuivre la mission que nous avons depuis 2018 : Relier vos horizons avec passion. »



Sans en dire d’avantage sur l’avenir des sociétés assurant la liaison entre Tahiti et Moorea, une précision de taille intéresse directement les usagers… Celle de l’utilisation des billets qui était valable sur tous les navires du groupe. « Les billets Aremiti achetés avant le lundi 18 mars 2024 seront utilisables sur les navires Aremiti Ferry 2 et Aremiti 6, et ce, jusqu’à leur date d'expiration. À partir du lundi 18 mars 2024 les billets achetés pour naviguer sur l’Aremiti Ferry 2 ne seront valables que pour l’Aremiti Ferry 2. Alors que les billets achetés pour naviguer sur l’Aremiti 6 ne pourront être utilisés que pour l’Aremiti 6. Les guichets de Papeete et Moorea seront prochainement séparés pour éviter toute confusion entre les deux compagnies. »



B.P.