

Après une panne moteur, un homme sauvé en mer à Rimatara

Tahiti le 20 août 2026. Les Forces armées en Polynésie française ont communiqué ce jeudi sur le sauvetage réussi d'un homme en mer dans la nuit du 19 au 20 août.



Dans la nuit du 19 au 20 août, le JRCC Tahiti avait déclenché une opération de recherche et de sauvetage en mer après la disparition d'un poti-marara, avec une personne à bord, à l’ouest de Rimatara, dans l'archipel des Australes.

Un Falcon 50 de la flottille 25 F a été engagé pour effectuer les recherches dans la zone définie par le JRCC.

Rapidement, le pêcheur a pu être localisé sain et sauf. Son embarcation, en bon état, était immobilisée à la suite d’une panne moteur.



Guidées par l'équipage du Falcon, deux embarcations ont rejoint le pêcheur et lui ont porté assistance.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 20 Août 2026 à 17:43 | Lu 568 fois



