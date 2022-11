Après un incendie, 42 habitants de la cité Grand de Pirae relogés

Tahiti, le 17 novembre 2022 – Mercredi, peu avant 15 heures, un incendie s’est déclaré dans un appartement de la cité Grand à Pirae, à la suite duquel plusieurs appartements ont été touchés, dont un qui a été complètement détruit. Par conséquent, les 42 habitants du bâtiment ont été évacués et pris en charge par la mairie de Pirae, puis ont été relogés à l’église Sainte-Trinité avant de faire l’objet d’un recensement exhaustif, dès mercredi soir.



Mercredi, peu avant 15 heures, un incendie est survenu dans l’appartement 108, au premier étage du bâtiment 7 de la cité Grand à Pirae. Au total, quatre appartements ont été touchés, dont un qui a totalement été détruit, deux autres qui ont été impactés par les flammes et un dernier qui n’a pas été épargné par la fumée. Selon nos confrères de Polynésie La 1ère, des appartements du deuxième étage et du rez-de-chaussée ont également été touchés. Les sapeurs-pompiers de Pirae, rejoints ensuite par ceux de Papeete, ont réussi à maîtriser l’incendie en moins d’une demi-heure. Aucune victime n’est à déplorer, mais les dégâts matériels n’en sont pas moindres.



La structure du bâtiment ayant été nettement fragilisée et le système électrique fortement endommagé, la priorité a été d’évacuer la totalité des occupants de l’immeuble. D’après un communiqué de la présidence, les 42 habitants des douze logements évacués ont été pris en charge par la mairie de Pirae et ont été relogés dès mercredi soir à l’église Sainte-Trinité de la commune, avant de faire l’objet d’un recensement exhaustif. L'objectif est d’établir la typologie des logements susceptibles de les accueillir de manière transitoire dans le parc de l’Office polynésien de l’habitat ou dans celui de l’Agence immobilière sociale de Polynésie française. Selon nos confrères de Pamatai, en attendant l'attribution de nouveaux logements, une famille de six personnes devrait être relogée sur un site communal et les autres riverains devraient être hébergés dans leurs familles respectives. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie.