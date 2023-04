Après un impact de foudre sur un appareil, Air Tahiti Nui annule cinq vols

Tahiti, le 28 avril 2023 - La compagnie Air Tahiti Nui a annoncé vendredi l'annulation de cinq de ses prochains vols à la suite d'un impact de foudre sur l'un de ses appareils.

Le vol TN02 Papeete – Los Angeles prévu au départ de PPT le vendredi 28 avril 2023 à 21h30 est annulé.

Le vol TN01 Los Angeles – Papeete prévu au départ de LAX le samedi 29 avril 2023 à 14h30 est annulé.

Le vol TN52 Papeete – Seattle prévu au départ de PPT le samedi 29 avril 2023 à 21h35 est annulé.

Le vol TN 51 Seattle – Papeete prévu au départ de SEA le dimanche 30 avril 2023 à 12h30 est annulé.

Le vol TN101 Los Angeles - Auckland via Papeete, prévu au départ de LAX le dimanche 30 avril à 23h55 est annulé. Les passagers réservés sur ce vol en Los Angeles-Papeete uniquement ne sont pas impactés par cette annulation et seront reprotégés sur le vol TN401 opérant aux mêmes horaires que prévus initialement (départ de LAX le dimanche 30 avril à 23h55).

Les passagers réservés sur ce vol en Papeete-Auckland uniquement ne sont pas impactés par cette annulation et seront reprotégés sur le vol TN181 opérant aux mêmes horaires que prévus initialement (départ de Papeete le lundi 1er mai à 08h25).

Les équipes d’Air Tahiti Nui et les agences de voyage annoncent travailler à reprotéger les passagers concernés par des annulations sur Air Tahiti Nui ou d’autres compagnies aériennes. Air Tahiti Nui qui adresse également ses plus sincères excuses pour les désagréments causés par ces annulations indépendantes de sa volonté et invite ses clients à contacter leur agent de voyage.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Vendredi 28 Avril 2023 à 16:12 | Lu 63 fois