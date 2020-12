Après les soldes d'été, le gouvernement reporte les soldes d'hiver

Paris, France | AFP | vendredi 04/12/2020 - Après les soldes d'été, c'est au tour des soldes d'hiver d'être reportés: le gouvernement a annoncé vendredi qu'ils commenceraient le 20 janvier, une mesure saluée par les petits commerçants, mais qui laisse les grandes enseignes sceptiques.



Les soldes d'hiver, qui commencent habituellement en France dans la première moitié du mois de janvier, étaient prévus le 6. "Je pense qu'aujourd'hui il est utile de reporter, donc les soldes commenceront le 20 janvier", a déclaré sur Sud-Radio le ministre délégué aux PME Alain Griset. Cette période de promotions durera quatre semaines.



"C'est un choix que nous faisons pour les petits commerces, qui eux ont moins de marge, moins de possibilités, qui veulent écluser leur stock au prix les plus intéressants pour eux, j'espère que cela fonctionnera", a expliqué sur RMC/BFM TV le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.



Le ministre s'est par ailleurs dit vendredi "favorable à ce qu'on augmente le plafond des chèques cadeau sans aucun prélèvement social" afin de donner de "l'élan" à la consommation des Français.



Le décalage des soldes avait été réclamé par plusieurs associations de commerçants, dont la Confédération des commerçants de France (CDF), les Commerçants Artisans des Métropoles de France (CAMF) et la Fédération nationale de l'habillement (FNH).



Les deux premières avaient jugé "vital" pour les commerces "de pouvoir vendre au +juste prix+, sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d'hiver afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie", après les fermetures administratives imposées du 30 octobre au 27 novembre pour cause d'épidémie de coronavirus.



"Je suis très content de cette décision, juste, équitable", s'est réjouit auprès de l'AFP Francis Palombi, président de la CDF, qui représente des commerçants indépendants.



"Les grandes enseignes ont des marges colossales, mais nous ce n'est pas le cas, donc c'est très important" que les soldes soient décalés, a-t-il ajouté.



Bilan estival nuancé



Le son de cloche est toutefois bien différent du côté des grandes enseignes. Un ensemble de sept fédérations ont dénoncé vendredi dans un communiqué commun la décision de report du gouvernement (l'Alliance du commerce, Procos, la Fédération française de la franchise, la Fédération du commerce coopératif et associé, la Fédération du commerce et de la distribution, le Conseil national des centres commerciaux ainsi que l'Union sport et cycle).



"Notre souhait était d'avoir des soldes au plus tôt pour éviter des tensions de trésorerie", a réagi auprès de l'AFP Emmanuel Le Roch, délégué général de Procos. "Nous savons que 2020 ne peut pas être une année de résultats, donc la priorité pour nous c'était la trésorerie pour pouvoir repartir en 2021".



Les organismes s'inquiètent également d'effets calendaires "défavorables", le report faisant déborder les soldes sur la Saint-Valentin et le début des vacances scolaires, période à laquelle les Français sont parfois moins disponibles pour faire des achats.



Au sortir de la crise sanitaire, "les stocks sont là, on ne peut pas les porter financièrement trop longtemps donc il faut qu'on arrive à les écouler rapidement", a commenté Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, une association de fédérations professionnelles notamment dans l'habillement. "L'idée qu'on peut les vendre à taux plein pendant plusieurs semaines pour nous n'est pas juste, on a vu que ça n'avait pas été concluant pendant les soldes d'été".



Cette année, en raison du premier confinement, le gouvernement avait déjà décidé de reporter de trois semaines les soldes d'été. L'objectif était également de tenir compte de la situation des petits commerçants, qui avaient besoin de "temps" pour "reconstituer" leur trésorerie sans casser les prix.



Le bilan de cette période de rabais entamée mi-juillet a été nuancé.



Les commerçants parisiens et ceux des grandes villes n'ont guère profité du décalage, du fait de l'absence des citadins en vacances et des touristes étrangers. En revanche, ceux situés dans les zones touristiques en ont plus bénéficié.



"Pour les indépendants ça avait été une grande réussite", souligne M. Palombi, tou en rappelant que les soldes doivent permettre d'"écouler ce qui reste d'une saison".



Noyés entre ventes privées, critiques sur la "fast fashion" et tendance globale à une moindre consommation, les soldes font toutefois de moins en moins recette ces dernières années.