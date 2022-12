Après le viol à Moorea, l'auteur identifié grâce à son ADN

Tahiti, le 23 décembre 2022 – Un peu moins de deux mois après le viol d'une femme de 35 ans à Moorea, un homme de 28 ans a été interpellé vendredi matin. L'individu, connu de la justice pour des vols, a été identifié grâce à l'ADN retrouvé sur la victime et sur les lieux de l'agression. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de Faa'a.



La reine des preuves a parlé. Sept semaines après le viol d'une femme de 35 ans au PK 22 à Moorea, un homme de 28 ans a été interpellé à l'aube vendredi matin sur l'île sœur. L'individu a ensuite été transféré à Tahiti et placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de Faa'a qui a mené l'enquête. Selon nos informations, cette homme de 28 ans, qui est connu pour des faits de vols, a été identifié grâce aux traces ADN retrouvées sur les vêtements de la victime et au domicile de cette dernière où a eu lieu l'agression.



Dans la soirée du 6 novembre dernier au PK 22 à Moorea, une femme de 35 ans fraichement installée en Polynésie avait été agressée à son domicile où elle se trouvait seule. Vers 21 heures, un homme cagoulé et ganté s'était introduit dans sa maison par sa terrasse. Après lui avoir demandé de l'argent, l'homme s'en était pris à la victime qu'il avait violée avant de quitter les lieux de l'agression en emportant une sacoche d'ordinateur. Au terme d'un peu moins de deux mois d'enquête et d'analyse des multiples traces ADN retrouvées sur la victime et dans sa maison, un homme a donc été arrêté vendredi matin au domicile de ses parents à Moorea. Il est actuellement en garde à vue à la brigade de recherches de Faa'a.