Après la perle, la vanille de Mangareva

Mangareva, le 16 juillet 2022 - L’Épic vanille s'est déplacé à Mangareva la semaine dernière afin d'informer et former les porteurs de projet et tous ceux intéressés par la culture de l'or noir. Une cinquantaine de participants ont ainsi pu suivre la formation.



Arrivés le 12 juillet à Mangareva, les trois formateurs de l’établissement public à caractère industriel et commercial (Épic) Vanille y ont passé toute une semaine pour dispenser une formation. Dès le premier jour, ils ont tenu une réunion d’information publique à la mairie de Rikitea pour présenter les dispositifs d’aide existants dans le cadre des projets de culture de vanille. À la suite de la réunion, une formation en partenariat avec le service du développement rural (SDR) a été organisée sur deux jours, mercredi et vendredi.



Le but de cette action aux Gambier était d’une part, d’informer et de former la population à la culture de la vanille mais aussi de visiter les serres de vanille déjà installées. En parallèle, une permanence a en outre été mise en place avec Ramona Ioane, secrétaire de direction, pour un accompagnement adapté à la constitution des dossiers d’aide.



Une cinquantaine de personnes ont pu participer à cette formation, avec d’abord une partie théorique en matinée. En après-midi, Hareau Brotherson, directeur technique de l’Épic, a procédé à la mise en pratique lors de la visite de l’ombrière pilote de la commune, montée il y a trois ans.



Pour les participants il s’agit d’une nouvelle opportunité de se diversifier et de faire une autre activité que la perliculture ou encore d’offrir aux jeunes l’opportunité de se lancer dans un projet professionnel. Pour Thierry, habitant de Rikitea, “c’est important d’être informé et de savoir car sinon nous ne pouvons pas bien faire les choses… Ceux qui ont commencé n’étaient pas au courant car il n’y avait pas de formation. Maintenant que nous avons eu des informations c’est beaucoup plus facile”.



Emma Maraea, directrice de l’Épic vanille "Un second produit phare"

"Nous avons reçu la population pour échanger sur les techniques culturales. Nous avons programmé un suivi quatre fois par an sur Rikitea car nous avons déjà cinq porteurs de projet mangareviens. Pour la première fois, nous rencontrons des personnes qui sont déjà dans la production d’un produit célèbre en Polynésie qui est la perle. Et nous avons la chance de leur apporter le second produit phare qui est l’or noir avec la vanille de Tahiti… C’est une satisfaction pour l’Épic vanille.”



Samedi 16 Juillet 2022