Après Rurutu, Rimatara confinée le week-end

Tahiti, le 26 août 2021 - Le haut-commissariat a annoncé jeudi qu'en plus du couvre-feu déjà en vigueur, la population de Rimatara est désormais soumise à une mesure de confinement le week-end. Après Rurutu, c’est la deuxième îles des Australes à devoir appliquer cette mesure de restriction sanitaire.



Après Rurutu, qui sera placée en confinement le week-end à partir du 28 août, Rimatara est la deuxième île des Australes à devoir appliquer cette mesure de restriction de circulation pour freiner l’évolution de l’épidémie de Covid. Une audio-conférence a réuni jeudi entre le tāvana de cette île des Australes et la cheffe de la subdivision administrative, Cécile Zaplana. La rencontre a permis de faire un point sur l’évolution de la situation sanitaire sur l’île et d’échanger sur l’évolution des mesures nécessaires à la protection de la population.

Sans entrer dans des détails chiffrés, le communiqué du haussariat explique que Dominique Sorain a pris le même jour un arrêté pour étendre les mesures de confinement le week-end à la commune de Rimatara.

Depuis vendredi 20 heures et jusqu’à 4 heures lundi, les déplacements de personnes seront donc limités aux seuls motifs impérieux sur la commune.

Le couvre-feu déjà en place demeure en vigueur toute la semaine de 20 heures à 4 heures. Différentes mesures de restriction des horaires d’ouverture des services de la commune et des commerces seront en outre mises en œuvre sur l’île.



D'autre part, pour augmenter la couverture vaccinale de l'île, un déplacement des services de la Santé du Pays sera organisé à Rimatara du 1er au 3 septembre afin de mettre en œuvre un vaccinodrome.