Après 40 ans d’attente, le Pays doit planter

Tahiti, le 8 décembre 2020 - Le tribunal administratif a enjoint mardi la Polynésie française à planter près de 6 000 arbres sur la parcelle d'un propriétaire terrien de Moorea, en application d'une convention datant de... 1980.



Certains requérants au tribunal administratif ont de la mémoire et beaucoup de patience. Propriétaire d’une parcelle de 15 hectares à Moorea, un habitant de l’ile sœur s’est rappelé aux bons souvenirs du Pays et de ses engagements. La collectivité s’était en effet engagée à planter 6000 arbres sur la parcelle concernée après avoir signé une « convention de reboisement » dans le cadre de la politique de lutte contre l’érosion et d’amélioration du patrimoine forestier. Une promesse faite en mai… 1980 et qui n’a jamais été tenue.



En 2014, un constat réalisé faisait état d’une nombre de plants réalisés de 256 acajous sur moins d’un hectare. Loin du compte donc. Après une mise en demeure en novembre 2019, le plus-que-patient propriétaire obtenait deux mois plus tard un avis favorable de l’administration au principe d’un reboisement de la parcelle tout en lui indiquant « les modalités du reboisement devront être discutées ultérieurement ». Pensant probablement que derrière cette tournure se cachait 40 nouvelles années d’attente, le persévérant homme a décidé de se tourner vers le tribunal administratif. Ce dernier vient d’enjoindre la Pays à procéder la mise en place de 6 000 plants sur la parcelle, déduction faite de ceux déjà mis en place, et de fournir une copie du plan de la parcelle après ces plantations à l’intéressé. Plein d’espoir, ce dernier touche du bois.