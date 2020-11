Apprenez le reo Tahiti pendant votre vol ATN

"sont des contenus exclusifs pour ATN qui ont été pensés pour les touristes. La scénarisation est conçue comme un parcours touristique. Nous les avons filmés dans le cadre paradisiaque du Fare Ylang Ylang à Punaauia. Des acteurs jouent des saynètes représentant des scènes que peuvent vivre les touristes. Il y a cinq modules qui présentent des notions de base, par exemple l'une des vidéos traite de l'alphabet et de la prononciation. Notre super présentatrice Eva invite le voyageur à la suivre et à apprendre des notions de notre langue. Notre but c'est que quand on arrive à Tahiti on ait vu le plus basique. Chaque module dure entre 7 et 9 minutes. Ils sont tous sous-titrés en anglais."

"Il y a un an, j'ai voyagé à Seoul et à Bali, et sur les compagnies locales, j'avais vu des vidéos pour apprendre le coréen et le balinais. Dès mon retour j'ai proposé l'idée à ATN et ils ont immédiatement accepté ! Et voilà, exactement un an après c'est sur les avions ! Entre l'écriture, le tournage, la post-prod, ça a pris presque deux mois de travail à notre petite boîte de prod EM Production. Je suis vraiment fière du résultat et on a eu des retours très positifs. Surtout que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en Polynésie."

"à destination des touristes mais aussi des locaux qui veulent un rappel des notions. Et ça vaut la peine de les regarder, on a essayé de faire de jolies vidéos, pour vendre la destination."

"Depuis le début on a créé des contenus pour le site et les formations. Là on a créé notre premier livre numérique, un imagier avec des dessins et des sons, qui sera disponible en version brochée et numérique pour Noël. En ce moment on développe des MooC (Formations en ligne ouvertes à tous), donc du e-learning pour compléter nos formations à distance ou en présentiel, on commence le tournage la semaine prochaine ! Avec ces vidéos, les gens seront désormais autonomes sur l'apprentissage, c'est un de nos gros projet pour 2021."