Apprendre les gestes qui peuvent sauver des vies

Les formations les plus courantes :



PSC 1 : Prévention et secours civiques de niveau 1

L’unité d’enseignement " Prévention et secours civiques de niveau 1 " a pour objectif de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours (alerte ; alerte et protection des populations ; arrêt cardiaque ; brûlures ; hémorragies externes ; malaise ; obstruction des voies aériennes par un corps étranger ; perte de connaissance ; plaies ; protection ; traumatisme), conformément aux dispositions en vigueur.

Cette formation de 7 heures s'adresse à des personnes étant dans le domaine de la petite enfance, aux pécheurs, aux élèves de classe de 3ème pour le passage du DNB (diplôme national du brevet), à tous les publics et toutes les personnes susceptibles de poursuivre vers le BSA (Brevet de Surveillant Aquatique). Âge minimum 10 ans.



PSE1 : " Premiers Secours en Equipe Niveau 1 "

Pour être secouriste, il est nécessaire d’être titulaire de l’unité d’enseignement "Premiers Secours en Équipe de niveau 1".

Cette qualification constitue le premier échelon opérationnel participant au secours à personnes. Le secouriste est formé et entraîné à la prise en charge de victimes, d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation brutale d’une maladie. Cette formation de 35 heures minimum s'adresse aux personnes âgées d'au moins 16 ans, qui souhaitent postuler dans le domaine médical (brancardier), les transports sanitaire et toutes personne susceptible de poursuivre vers le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique).





PSE2 " Premiers Secours en Equipe Niveau 2 "

L'unité d’enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 2" a pour objectif de former des équipiers secouristes.

L’équipier secouriste doit être capable de s’intégrer au sein d’une équipe de secours, pour prendre en charge, sur les plans technique et humain, une victime d’un accident ou d’une détresse vitale, afin de la mettre dans les meilleures conditions possibles pour une éventuelle prise en charge médicale ultérieure.

Cette formation de 28 heures minimum s'adresse aux personnes âgées d'au moins 16 ans, qui souhaitent postuler en tant que pompier volontaires ou titulaires et pour être bénévole au sein d’un organisme afin d’assister au Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS).