Appel aux dons pour une campagne de stérilisation à Rangiroa

Tahiti, le 2 novembre 2021 - La fondation Anāvai lance un appel aux dons pour financer une campagne de stérilisation des chiens errants à l’initiative de l’association SOS Animaux Atoll Rangiroa.



Une cagnotte sera ouverte en ligne par la fondation Anāvai dès ce jeudi 4 novembre, 9 heures, pour récolter des dons destinés au financement d'une campagne de stérilisation canine à Rangiroa. L’objectif est de récolter 500 000 Fcfp. L'opération est menée à l'initiative de l’association SOS Animaux Atoll Rangiroa. Les fonds permettront de faire venir des vétérinaires de Tahiti pour opérer les animaux, en l’absence de professionnels sur l’atoll. Si leurs frais de déplacement et de logement sont assurés par l’association, les fonds récoltés permettront de financer l’intégralité les opérations de stérilisation. La fondation Anāvai ne prend aucune commission sur les dons récoltés.



Cette collecte de dons doit débuter ce jeudi et sera ouverte jusqu’au 4 mars 2022.



>> Lien vers la collecte : https://bit.ly/sterilisationrangiroa



L’association SOS Animaux Atoll Rangiroa a été créée en octobre 2020. Son objectif est d’améliorer la condition des animaux terrestres et marins. Outre des campagnes de sensibilisation, elle prévoit de mener des opérations de responsabilisation de la population, des campagnes de stérilisation gratuites pour les animaux errants et les animaux de compagnie des familles les plus démunies et la construction d’un refuge pour animaux. Une cagnotte sera ouverte en ligne par la fondation Anāvai dès ce jeudi 4 novembre, 9 heures, pour récolter des dons destinés au financement d'une campagne de stérilisation canine à Rangiroa. L’objectif est de récolter 500 000 Fcfp. L'opération est menée à l'initiative de l’association SOS Animaux Atoll Rangiroa. Les fonds permettront de faire venir des vétérinaires de Tahiti pour opérer les animaux, en l’absence de professionnels sur l’atoll. Si leurs frais de déplacement et de logement sont assurés par l’association, les fonds récoltés permettront de financer l’intégralité les opérations de stérilisation. La fondation Anāvai ne prend aucune commission sur les dons récoltés.Cette collecte de dons doit débuter ce jeudi et sera ouverte jusqu’au 4 mars 2022.L’association SOS Animaux Atoll Rangiroa a été créée en octobre 2020. Son objectif est d’améliorer la condition des animaux terrestres et marins. Outre des campagnes de sensibilisation, elle prévoit de mener des opérations de responsabilisation de la population, des campagnes de stérilisation gratuites pour les animaux errants et les animaux de compagnie des familles les plus démunies et la construction d’un refuge pour animaux.

le Mardi 2 Novembre 2021 à 19:29 | Lu 301 fois