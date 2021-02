Appel au public pour une étude sur les violences familiales au fenua

"Depuis que tu es né, quelqu’un t’a-t-il déjà volontairement blessé physiquement ? Peux-tu décrire ce qu’il s’est passé ? As-tu déjà parlé de ces violences à quelqu’un ?" Elaboré par des chercheurs de l’Université de la Polynésie française et de la MSH du Pacifique sur la problématique saillante des violences familiales, le questionnaire s’adresse à toute personne qui vit actuellement en Polynésie.« Que vous ayez vécu des violences ou non, votre expérience nous intéresse pour comprendre les problèmes de violences qui peuvent arriver dans la famille » souligne le groupe de chercheurs. Dans la continuité d’une enquête inédite -Les violences familiales en Polynésie française. Entrer, vivre et sortir de la violence- menée par le maître de conférence en sociologie à l'UPF, Loïs Bastide, directement auprès de victimes et d'auteurs de violences, cette nouvelle étude doit cette fois ci permettre de quantifier les mécanismes de violence en brassant un échantillon un peu plus large."Avec l’enquête on était sur du qualitatif, on essayait de décortiquer la mécanique au plus près", justifie Loïs Bastide. Les enquêteurs ont ainsi d'abord cherché à cartographier les relations familiales et identifier l’ensemble des situations de violence dans ce cadre. Une première étape qui a permis de "cerner une série de spécificités sociales" et "d’appréhender ainsi finement" le contexte dans lequel se développent les violences au sein des familles (lire encadré)."L’idée aujourd’hui, c’est plutôt d’arriver à dégager des facteurs de risque par la quantification, on a repéré des mécanismes dans les familles maintenant on essaye de voir à quel point les gens qui ont subi des violences retrouvent ses mécanismes" reprend le sociologue.Deuxième étape d’un programme de recherche de longue durée, cette nouvelle étude fait appel au public afin de brasser un peu plus large avec un échantillon cible d’au moins 1 000 personnes. "Il nous quelque chose qui nous permette de hiérarchiser nos hypothèses, on cherche à savoir ce qui revient de manière régulière" explicite le chercheur.Ce questionnaire anonyme biens-sûr compte une cinquantaine de questions, qui interrogent l’environnement familiale, le vécu et parfois l’intimité. "Durant ton enfance, as-tu été élevé par ton père biologique ? Par un père, ou une mère fa’a’amu ? " "Quelqu’un t’a-t-il déjà touché de manière sexuelle, contre ta volonté ? Dans ta famille ? Celle de ton tane ? En dehors de la famille, etc.""On pose des questions qui vont nous permettre de caractériser les familles et les profils familiaux. Il s’agit de faire le lien entre les violences et les types familiaux," justifie Loïs Bastide.Tout le monde est invité à répondre à condition de résider en Polynésie. « Que tu soit concerné par ces difficultés ou non » précisent les chercheurs, insistant sur le fait que c’est important de répondre et « le plus honnêtement possible, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. » Si le public n’est pas obligé de répondre à toutes les questions, il est cependant invité à être « le plus précis possible », notamment sur les personnes évoquées. « On préférera par exemple le mari de ma sœur, plutôt que ma belle-sœur" notent les chercheurs.A ce jour, déjà près de 500 personnes ont répondu à l’appel. Essentiellement des femmes. "On l’a vu dans l’enquête que les femmes parlent beaucoup plus facilement de ces affaires-là, donc ça ne nous a pas étonné" commente le sociologue. La gente masculine est donc invitée à participer un peu plus. Le questionnaire ne devrait prendre maximum qu’une quinzaine de minutes.